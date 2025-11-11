חלוקת הרחפנים ליישובים רועי חדי

המועצה האזורית שומרון השלימה בשבוע האחרון חלוקה של כ-60 רחפנים תרמיים מתקדמים, במחיר של עשרות אלפי ש"ח ליחידה, לכיתות הכוננות והביטחון של כלל יישובי השומרון.

המהלך בוצע באמצעות אגף הביטחון ויחידת קשרי החוץ של המועצה, במימון שהורכב מסיוע החטיבה להתיישבות ובמבצע גיוס תרומות שהוביל ראש המועצה יוסי דגן בחודשים האחרונים מול ידידי השומרון בארצות הברית.

יוזמת הצטיידות הרחפנים גובשה בעקבות לקחי מתקפת 7 באוקטובר 2023, במטרה להעניק לכל יישוב שכבת הגנה מתקדמת לזיהוי איומים בשטח.

דגן אמר באירוע עם נציגי הישובים והתורמים ממיאמי: "אנחנו לא מחכים למערכת, אנחנו לומדים מהאירועים ומיישמים. היום אין יישוב בשומרון שאין לו רחפן תרמי להגנה. זהו לקח ברור מטבח חמאס לפני כשנתיים בשבת שמחת תורה. אנחנו עומדים יחד בעוצמה, כאגרוף ברזל - בשומרון ובכל מדינת ישראל. אנחנו עמלים במועצה האזורית שומרון, יחד עם הנהגות הישובים ועם צה"ל, על מוכנות - לעמוד ביחד באגרוף ברזל מול הנאצים הברברים, שקמו בעוטף עזה ורוצים לקום בכל מקום אחר במדינת ישראל".

הוא הודה לידידי השומרון בחו"ל: "אתם אחים אמיתיים, אתם מחזקים אותנו, ואנחנו חזקים כי יש לנו אמונה. השליחות שלנו היא לבנות את המולדת שלנו, יהודה ושומרון וכל מדינת ישראל. ואנחנו יודעים שאנחנו לא לבד. יש לנו אמונה בקדוש ברוך הוא ואידיאולוגיה ציונית".

אריק גדז', מידידי השומרון ממיאמי, התייחס אף הוא למהלך: "הרחפנים האלה הם מהפכה עבור השומרון, ואני שמח מאוד כי בזכות הקשר שיש לנו עם יוסי, אני חושב שנוכל לעשות עוד הרבה דברים טובים בעתיד, ולעזור ליהודה ושומרון להבטיח שכל היישובים יהיו מאובטחים ומוגנים".

הרחפנים החדשים נועדו לספק תצפית לילה באיכות גבוהה, לאתר תנועות חשודות בשטחי מרעה ובגבולות היישובים, ולסייע בהכוונת כוחות במהירות. הם יהוו שכבת הגנה נוספת לצד המערכות הקיימות בכל יישוב.