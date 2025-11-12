הדיין הרב אבי זרביב השתתף בהלווייתו של סגן הדר גולדין, והביע את תחושת הסיפוק על סיום מאבק ארוך להשבת גופתו לקבר ישראל.

"זכינו להחזיר את הדר ואני מרגיש שאני סוגר מעגל של 11 שנים. זה רגע היסטורי שמדינת ישראל מחזירה את הבנים הביתה. שכל אויבנו ידעו שאנחנו לא מוותרים וממשיכים עד הסוף", אמר הרב זרביב בראיון לערוץ 7.

לדבריו, "צה"ל השקיע אוגדות שלמות בלחפש את החללים ולהביא אותם הביתה וזכינו שזה קרה".

גולן פרחי, ששירת בצוות של הדר גולדין, אמר כי "זה רגע מרגש מאוד ומהול בעצב ובשמחה אחרי מאבק ארוך שנים של המשפחה שלא ויתרה לרגע. אין מאושרים מאיתנו שהדר נקבר באדמה שכל כך אהב ועליה נפל. זו סגירת מעגל הכי טובה שיכולנו לדמיין".