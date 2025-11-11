תא"ל (במיל') עופר וינטר פרסם פוסט מרגש בעמוד הפייסבוק שלו, זמן קצר לאחר הלווייתו של סגן הדר גולדין הי"ד, שחזר לקבורה בישראל לאחר 11 שנים שבהן הוחזק בידי חמאס.

בפוסט כתב וינטר על תחושותיו מאז אותו יום קרב במבצע "צוק איתן" שבו נפל גולדין ונחטף לעזה, ועל סגירת המעגל האישית עם השבת גופתו.

"יש בחיים רגעים שהתיאור שלהם במילים רק יקטין מהעוצמה שלהם", פתח וינטר. "בתוך כל ההמולה ובין כל ההספדים, ברגשות מעורבים של שמחה על חזרתך ועצב על האובדן, אני חוזר בזמן אל אותו יום שישי - אל הקרב האחרון שלך ושל החטיבה הסגולה במבצע צוק איתן. למשימה ששלחתי אותך אליה, אך לא הצלחתי להשיב אותך ממנה בחיים".

וינטר שחזר את הרגעים שבהם התבררה חטיפתו של גולדין. "ביום שישי האחרון של המבצע, הפסקת אש הוכרזה והיה נראה שהמערכה עומדת להסתיים. את הפסקת האש הזו סיימה מתקפה של מחבלי החמאס, שהפרו את ההסכם ופגעו בהדר, בבניה ובליאל. בהיעדר קשר עין הצליחו המחבלים לחטוף את הדר אל תוך המנהרה. הכרזנו בקשר 'חניבעל' - מילת הקוד שאומרת: יש חייל חטוף, יש לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותנו ובכל העוצמה הנדרשת על מנת להשיב את הדר".

הוא תיאר את הקרבות הקשים שניהלה החטיבה תחת פיקודו: "במרוץ נגד הזמן, מתחת לפני הקרקע ומעליה, ניסינו להדביק את החוטפים. זה היה קרב של גבורה, מסירות והקרבה, של לוחמים שחירפו נפשם ברעות ותוך סיכון אישי. לאחר שעות של לחימה התבהרה התמונה - הדר לא בין החיים. למרות זאת המשכנו בחיפושים ובסריקות במשך שלושה ימים".

על רגע השבתו של גולדין כתב וינטר: "אחרי 11 שנים, ב"ה זה קורה. היום אנחנו מלווים את הדר בפעם האחרונה. ביום ראשון הושלמה המשימה האחרונה שלי כמפקד - עברתי שוב את הגדר לעזה וזכיתי להשתתף בטקס הקרבי שבו הועבר הדר מידי חמאס לידי כוחותינו. בזכותכם, הלוחמים, הגענו לשעה הזו. אתם דור הניצחון - התקווה של כולנו לעתיד טוב יותר".

"לאה, שמחה, משפחת גולדין היקרה - לימדתם את כולנו עוצמה, נחישות והתמדה. נלחמתם על השבתו של הדר ועל דמותה הערכית של החברה הישראלית וצה"ל. הדר, דמותך חקוקה לנגד עיניי ומלווה אותי מאז אותו אירוע. אני מצדיע לך, מפקד ולוחם אהוב ונערץ. נוח בשלום על משכבך", סיכם.