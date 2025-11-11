נשיא המדינה יצחק הרצוג ערך היום (שלישי), ביקור ממלכתי ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו, שנמשך שעות אחדות בלבד.

עם הגעתו, התקבל הנשיא בטקס רשמי שנערך בארמון הנשיאותי על ידי נשיא קונגו, פליקס צ’יסקדי. לאחר מכן קיימו השניים פגישה מדינית, שבסיומה נשאו הצהרות משותפות לתקשורת.

בפתח דבריו התייחס הרצוג להשבתו לקבורה של סגן הדר גולדין הי"ד. "בעודנו נמצאים כאן, מדינת ישראל מתאבלת עם משפחת גולדין ומביאה את בנם למנוחות, סגן הדר גולדין, שנלקח בשבי ונהרג בעזה בקיץ 2014. חיכינו לשובו במשך שנים. הקהילה הבינלאומית כולה התמקדה בכך, וכעת, בעקבות המאמצים העצומים של הנשיא טראמפ והסכם הפסקת האש עם עזה, אנו יכולים סוף-סוף להשיבו הביתה לקבורה ראויה בישראל. כפי שהזכרת, אדוני הנשיא, יש לנו עוד ארבעה חטופים שאנו רוצים לראות את כולם חוזרים הביתה. אנו שולחים תנחומים להוריו ולמשפחתו היפה של הדר, גם כאן מאפריקה".

בהמשך דבריו הביע הרצוג את הערכתו לקשר המתמשך בין ישראל לקונגו. "אומותינו חולקות קשר עמוק לתנ"ך וידידות אמיתית שנמשכת עשרות שנים. אבי, חיים הרצוג, שהיה נשיאה השישי של ישראל, ערך ביקור מדינה היסטורי כאן לפני למעלה מ־40 שנה, ואני יודע עד כמה היה נרגש מסימן הידידות שנוצר בין העמים. עבורי זו משמעות עמוקה ללכת בעקבותיו ולהמשיך את החזון של שיתוף פעולה ושלום".

הרצוג ציין כי ישראל תפעל להעמקת שיתופי הפעולה עם קונגו ולחיזוק מעמדה של ישראל באפריקה. "נפעל כעת לשדרוג היחסים בינינו, ויש לנו ערך משותף של עמידה לצד צדק בזירה הבינלאומית. אנו מברכים על בחירת נציגות הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו למושב במועצת הביטחון של האו"ם, ומודים לכם על התמיכה בישראל באיחוד האפריקני - שם לישראל צריך להיות תפקיד מרכזי".

לקראת סיום התייחס הרצוג גם למשברים ביבשת ואמר: "סכסוכים אינם מוגבלים למזרח התיכון, ואני מקווה שגם אפריקה תזכה לתשומת הלב והסיוע של העולם בפתרון המשברים שלה. אני מברך על מאמצי ארצות הברית בהנהגת הנשיא דונלד טראמפ לקידום הסכם שלום בינך ובין רואנדה, ומקווה שעיני העולם יופנו גם למשברים הומניטריים באפריקה, כמו זה שבסודן".

הנשיא חתם את דבריו באומרו: "תקוותי העמוקה היא ששתי מדינותינו יבטיחו שלום ויציבות שיהיו מבורכים לעמינו, לאזורינו ולעולם כולו".