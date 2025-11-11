"מאפיה שמנהלת את המדינה": ח"כ אבי מעוז נגד מערכת המשפט ערוץ הכנסת

במליאת הכנסת נשא יו"ר מפלגת נעם, ח"כ אבי מעוז, נאום חריף שבו תקף בחריפות את נשיא בית המשפט העליון בדימוס אהרן ברק ואת השופט יצחק עמית.

מעוז האשים את השניים ב"התנהלות מאפיוזית" והאשים את מערכת המשפט ב"שליטה דיקטטורית בחסות הלם ציבורי".

"אהרן ברק, המאסטר, ותלמידו יצחק עמית, רואים את עצמם כמנהיגי־על שכל המציאות כפופה לדעתם ולפסיקתם. ובמאפיה כמו במאפיה - השתלטות דיקטטורית בחסות הלם ציבורי", אמר מעוז. בהמשך נאומו התייחס לדבריו של ברק שקרא לראש הממשלה בנימין נתניהו לשקול עסקת טיעון, ואמר: "שלשום אהרן ברק קרא לראש הממשלה ללכת לעסקת טיעון. למה? בגלל שלדעתו הזמן לעסקה אוזל, וברק רואה את עצמו כאיש של פשרה שמוביל לריפוי החברה. הוד מעלתו, נשיא העליון בדימוס, בעצם מאיים על ראש הממשלה בסגנון של המאפיה: 'חבל, יש לך פנים יפות'".

מעוז ביקר גם את פסיקתו האחרונה של שופט העליון יצחק עמית, שדחתה את בקשת הרבנות הראשית לדון מחדש בנושא מבחני רבנות לנשים. "ברור", אמר בציניות. "יצחק עמית יקבע מי יוסמך לרבנות. בשלב הבא הוא גם יבקש שכל פסק הלכה יקבל את אישורו".

בהמשך הזכיר ח"כ מעוז את פסקי הדין הבולטים של מערכת המשפט לאורך השנים. "ברק, שלפני 30 שנה, בחסות ההלם של רצח רבין, ביצע הפיכה בפסק דין בנק המזרחי, בקביעה תקדימית שהעליון יכול לפסול חוקים של הכנסת. ועמית, שלפני שנתיים, בחסות ההלם של המלחמה, פסל באופן תקדימי חוק יסוד של הכנסת", אמר.

מעוז סיים את דבריו בנימה אופטימית: "ברוך ה', הציבור הולך ומתפכח ומבין את עומק הקלקול, את התפיסה המעוותת ואת השחיתות".