פרקליטות המדינה הודיעה לאבי דנציגר, מנכ"ל חברת התרופות רוש ישראל, לאחד האנשים החזקים בחסידות גור מוטי בבצ'יק ולאיש החסידות מנחם גשייד כי נשקלת העמדתם לדין פלילי בגין עבירות של תיווך בשוחד, מרמה והפרת אמונים.

מנחם גשייד שימש כעוזרו המקצועי של יעקב ליצמן בהיותו שר הבריאות, ומרדכי (מוטי) בבצ'יק, שימש אף הוא כעוזרו. ההודעה נמסרה בכפוף לשימוע שייערך להם.

מחקירת המשטרה עולה לכאורה, כי בין השנים 2015 ל-2018 פעלו משרדי האוצר והבריאות לקדם מודל תמחור חדש לתרופות הנמכרות בישראל, במטרה להוריד את מחירי התרופות. שינוי מודל התמחור עלול היה להוביל לפגיעה ברווחי חברות התרופות בישראל, ובהן ברווחי רוש.

על פי החשד, במשך כשנה וחצי שילם דנציגר לגשייד, ששימש כלוביסט של חברת רוש, שכר של עשרות אלפי שקלים בחודש.

התשלום נועד, בין היתר, כדי שגשייד יפעיל את קשריו במשרד הבריאות ויניע את חברו בבצ'יק - אותו הכיר היטב מעבודתם בלשכת ליצמן - להפלות לטובה את רוש ולקדם את ענייניה בעניין מודל התמחור.

בין גשייד לבבצ'יק התקיים ערוץ ישיר ונסתר, במקביל לערוצים הגלויים שהתקיימו בין חברות רוש ופארמה ישראל - ארגון המאגד את חברות התרופות הרב-לאומיות הפועלות בישראל, שדנציגר משמש כיו"ר שלו - לבין בבצ'יק ועובדים אחרים של משרדי הבריאות והאוצר.

מהחקירה עולה, כי בבצ'יק פעל לכאורה בניגוד עניינים, תוך סטייה מהשורה, בכך שבמסגרת הערוץ הישיר בין השניים, פעל לטובתו של גשייד וקידם את ענייניה של חברת רוש מול עובדי משרדי הבריאות והאוצר, מבלי לחשוף את הקשר שקיים עם גשייד. בין היתר, הוא חשוד שהעביר לגשייד מידע ומסמכים פנימיים של משרד הבריאות.

לאחר שבמאי 2018 עבר מודל התמחור החדש, שלא תאם את האינטרסים של חברת רוש ופארמה ישראל, פוטר גשייד מחברת רוש בשל כשלונו.

התיק נחקר על ידי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433.

עו”ד עמית חדד ונועה מילשטיין, המייצגים את בבצ’יק, מסרו: "מדובר בחקירה שהחלה לפני כעשר שנים. בשנת 2023 הודיעו רשמית למר בבצ’יק כי התיק נגדו נסגר. שוב אנו נאלצים ללמוד מהתקשורת שפרקליט המדינה החליט להגיש כתב אישום בכפוף לשימוע, וזאת למרות עמדתה המנוגדת של המחלקה הכלכלית והעומדת בראשה.

אין זה מתקבל על הדעת שמר בבצ’יק ישמע על החלטה משמעותית זו לראשונה מדיווח תקשורתי, ורק יום לאחר מכן תישלח אליו הודעה רשמית. לגופו של עניין, אין לנו כל ספק שלאחר השימוע יוחלט על סגירת התיק, כפי שסבורים כל הפרקליטים המטפלים בתיק", לשון תגובת עורכי הדין.