מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, מסר הערב (שלישי) נאום מהבוקנר בו מסתתר, ושיגר איום לישראל.

"התקיפות הישראליות לא יכולות להימשך ולכל דבר יש גבול. לא נוותר על נשקנו".

הנאום התקיים לרגל יום השאהידים של הארגון. קאסם חזר על התנגדותו לוותר על נשק הארגון חרף הלחצים של ארצות הברית ושל ישראל על ממשלת לבנון.

"לא נוותר על נשקנו, ולא נשאיר את עתיד דורותינו למעצמות היהירות", אמר קאסם, "זכותנו לעשות כל מה שצריך כדי להגן על קיומנו ולהגן על אדמתנו ועל עמה", אמר.

קאסם הוסיף שהסכם הפסקת האש בין חיזבאללה לישראל, שנחתם לפני שנה, מתייחס רק לאזור שמדרום לנהר הליטאני.

מזכ"ל חיזבאללה הדגיש שעל מדינת לבנון לפעול לנסיגת ישראל מחמשת המוצבים שבהם היא מחזיקה בדרום המדינה "בכל האמצעים הלגיטימיים והזמינים".

"לא יהיה תחליף להסכם הפסקת האש בין חיזבאללה לישראל, שכן פירוש הדבר יהיה סליחה על הפרות ישראליות", הדגיש.