המנהל האזרחי ומשרד המורשת הודיעו השבוע על סיום פרויקט רחב היקף להנגשת האתר ההיסטורי מבצר אלכסנדריון (סרטבה) שבבקעת הירדן לציבור הרחב, בעלות של למעלה משלושה מיליון שקלים.

המהלך, שנוהל על ידי יחידת קמ"ט ארכיאולוגיה במנהל האזרחי ובשיתוף המועצה האזורית בקעת הירדן, כלל את פריצתו של שביל גישה חדש לרגלי המבצר, סלילת כביש סלול עד למרגלות ההר והכשרת מסלול הליכה רגלי לציבור המבקרים.

מבצר סרטבה נחשב לאחד האתרים המרשימים מתקופת הבית השני. הוא מתנשא לגובה של 377 מטרים מעל פני הים, בפסגת הר הצופה אל בקעת הירדן, ים המלח ורמת הגלעד. המבצר נבנה בידי המלך החשמונאי אלכסנדר ינאי ושימש נקודת שליטה אסטרטגית מרכזית באזור. במהלך החפירות שנערכו באתר נחשפו שרידים מרהיבים מתקופות שונות - בהם עמודים, פסיפסים מהתקופה החשמונאית, טאבון מהמרד הגדול ומערכת מים הנדסית מתקדמת שהובילה מים מסכר סמוך אל בורות אגירה סביב ההר.

במסגרת הפרויקט החדש הוכשר שביל הליכה באורך של כשעתיים, המאפשר לציבור להגיע בבטחה לפסגת המבצר ולהתרשם משרידיו ההיסטוריים ומהנוף המדברי המרשים. ההנגשה התאפשרה לאחר שנים של מאמצים מצד משרד המורשת והמנהל האזרחי, שפעלו לשימור האתר, לקידום חפירות נוספות ולפתיחת הגישה לציבור בשיתוף גורמי תשתית וביטחון. בחודשים הקרובים צפויה יחידת קמ"ט ארכיאולוגיה להמשיך בעבודות חפירה וחשיפת ממצאים חדשים.

שר המורשת עמיחי אליהו אמר בטקס הסיום: "לפני 2,100 שנה עמד כאן על הפסגה הזו המלך החשמונאי אלכסנדר ינאי והביט על בקעת הירדן שאנחנו רואים היום. הוא ידע את מה שכל מנהיג יהודי לאורך ההיסטוריה הבין - שמי ששולט בגבעות האלה, שולט בארץ. אלפיים שנות גלות לא מחקו את זיכרון המקום הזה. היום, כשאנחנו פותחים מחדש את השער למבצר סרטבה, אנחנו מחזירים לעם היהודי את זיכרונו הקולקטיבי. כל מי שיעלה לכאן יבין שהקשר שלנו לארץ הזאת אינו מקרי ולא זמני, אלא נצחי".

קמ"ט ארכיאולוגיה במנהל האזרחי, בנימין הר־אבן, הוסיף: "אני נרגש להזמין את הציבור להגיע לראשונה למבצר שדרכו נפתחה זה עתה, ולעשות את המסלול הרגלי בן השעתיים בנוף המדברי. המבצר מפגיש את המטייל עם ההיסטוריה הקדומה של האזור וחושף את עברו המפואר. המנהל האזרחי ימשיך לפעול לחשיפה, שימור והנגשה של אתרים ארכיאולוגיים ונכסי מורשת ברחבי יהודה ושומרון".