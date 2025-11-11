נשיא המדינה יצחק הרצוג אירח בבית הנשיא בירושלים את נציגי עמותת "מנציחים" למפגש מיוחד לרגל הוצאת חומש הגיבורים המנציח 818 חללים שנפלו במלחמת "חרבות ברזל".

בפגישה השתתפו מייסד העמותה יהודה לנצקרון, יו"ר העמותה חיים מייטליס, דדי שמחי ושירה רודמן, השותפים במיזם המיוחד.

בחומש המיוחד, שיצא לאור בהשקעה של למעלה ממיליון וחצי שקל, מוקדש עמוד שלם לכל נופל. איסוף החומרים נמשך שנה שלמה וכלל צוות של עשרות תחקירניות. כל עמוד כולל פרטים אישיים על הנופל, דברי זיכרון מהמשפחה ודבר תורה שנכתב במיוחד לזכרו. בכתיבת דברי התורה השתתפו 400 רבנים חשובים, ביניהם הרב שלמה אבינר, הרב יעקב שפירא והרב מיכה הלוי.

בערב חג הסוכות הגיעה המהדורה הראשונה של החומשים מבית הדפוס, ומיד החלה העמותה בפעולת חלוקה נרחבת לכלל משפחות הנופלים. עשרות פעילי העמותה ותלמידי ישיבות הסדר חילקו את החומשים למשפחות השכולות. במהלך חול המועד חולקו 818 חומשים לכלל המשפחות ברחבי הארץ.

המפגש בבית הנשיא צילום: דוברות בית הנשיא

במקביל לחלוקה, הקימה העמותה דוכנים בליל הושענא רבה בשני מוקדים מרכזיים: בבנייני האומה בירושלים, שם התקיים אירוע לימוד תורה ל-5,000 בני נוער והופעה של ישי ריבו והרבנית ימימה מזרחי ל-3,000 משתתפים; ובאוניברסיטת בר-אילן, באירוע ל-3,000 סטודנטים ובוגרי בני עקיבא. בסך הכול נחשפו למיזם כ-11,000 איש.

במפגש שנערך בבית הנשיא הביע הנשיא הרצוג התרשמות רבה מהחומש. בסיום הפגישה העניק הנשיא הרצוג ליו"ר העמותה, חיים מייטליס, ספר עם הקדשה אישית על אביו, הנשיא השישי של מדינת ישראל, חיים הרצוג ז"ל.

במקביל להוצאת החומש, העמותה ממשיכה בפעילותה המבורכת במסגרת המיזם היהודי-עולמי "עץ חיים", שמטרתו להקדיש ספרי תורה מחודשים להנצחת הנופלים והנרצחים. במסגרת המיזם נאספים ספרי תורה פסולים מקהילות בארץ ובעולם, עוברים שיקום ותיקון ומוקדשים לזכר הגיבורים - מהלך שמוזיל משמעותית את העלויות הגבוהות של כתיבת ספרי תורה חדשים.

עד כה קיימה העמותה עשרות הכנסות ספרי תורה, כחלק מהחזון להכניס ספר תורה מחודש על שם כל אחד מנופלי המלחמה ולהעניק למשפחות השכולות נחמה וזיכרון נצח.