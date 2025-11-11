צה"ל דיווח הערב (שלישי) על עימותים ומעצרים בקרב קבוצה של כ-50 ישראלים שהגיעו לכפרים בית ליד ודיר שרף שבחטיבת שומרון.

"התקבל דיווח על עשרות אזרחים ישראלים רעולי פנים אשר תקפו פלסטינים והציתו רכוש. כוחות הביטחון פעלו לפיזור האירועים באמצעים לפיזור הפגנות, עיכבו ועצרו מספר אזרחים ישראלים. בהמשך, התקבל דיווח על התקהלות של עשרות אזרחים בסמוך לאיזור התעשייה בראון, לשם ברחו רעולי הפנים. כוחות צה"ל קפצו למקום, שם אזרחים ישראלים תקפו את הכוחות והשחיתו רכב צבאי", נמסר מטעם דובר צה"ל.

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ הגיב: "מגבה את ידי צה"ל והמשטרה במעצר האנרכיסטים שפגעו בחיילי צה"ל ובאזרחים. כל מי שלוקח את החוק לידיים ופוגע באחר צריך להיענש על ידי החוק".