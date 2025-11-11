משרד הבריאות הודיע הערב (שלישי) לציבור על ריקול למוצר פילה סלמון קפוא של חברת ויליגר, לאחר שהתברר שבאריזה נארז דג אחר - אלתית כסופה.

על פי ההודעה מדובר במוצר נתחי פילה סלמון מצ'ילה קפוא "דלידג" מתאריך אריזה: 23.2.2025 ותאריך תפוגה 31.10.2026, כאשר מספר הברקוד הוא 7290002345282.

הציבור נקרא להחזיר גם את המוצר נתחי פילה דג סלמון נרווגי קפוא "דלידג", מתאריך אריזה: 23.12.2024, תאריך תפוגה: 31.08.2026, וברקוד 7290000928241.

"למען הזהירות אנו מבקשים להחזיר את המוצרים. המוצרים ראויים למאכל והפער הינו בסימון בלבד", נמסר בהודעת המשרד.