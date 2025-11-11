באישור ישראל: מיליציית אבו-שבאב תאבטח את עבודות השיקום בעיר רפיח, כך דווח הערב (שלישי) בכאן חדשות.

המיליציה, הפועלת בשיתוף פעולה עם ישראל מאז תחילת הלחימה בעזה, קיבלה אחריות לאבטחת העבודות באזור הדרומי של הרצועה, שבו מתקיימות פעולות שיקום בתיאום עם גורמי הביטחון הישראלים. האזור מצוי כיום בשליטה ישראלית חלקית, והמיליציה פועלת בו לצד כוחות צה"ל.

על פי הדיווח, ברצועת עזה פועלות בשלב זה מספר מיליציות מקומיות המשתפות פעולה עם ישראל, הפזורות במובלעות שונות שבהן נמשכת שליטה ישראלית גם לאחר תום הקרבות המרכזיים.

במערכת הביטחון טרם התקבלה החלטה באשר לעתידן של אותן מיליציות לאחר נסיגת צה"ל מהרצועה, והנושא נבחן במסגרת הדיונים על הסדרי הביטחון העתידיים בדרום הרצועה.