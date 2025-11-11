יפעת אוזן ז"ל, סייעת במערכת החינוך בקרני שומרון, הלכה לעולמה לאחר כשבועיים של אשפוז.

אוזן, שהייתה חלק בלתי נפרד ממערכת החינוך היישובית במשך 33 שנה, גידלה וליוותה דורות של ילדים - תחילה במעונות ובהמשך כסייעת בגני הילדים.

ראש מועצת קרני שומרון, יהונתן קוזניץ, ספד לה: יפעת היתה מהאנשים שכולם מכירים. שקטה, מסורה, עם לב גדול ואהבה אמיתית לילדים. לא היה מי שנכנס לגן שבו עבדה ולא פגש את החיוך הרגוע שלה, את תשומת הלב הקטנה, את הדרך שבה ראתה כל ילד כאילו הוא היחיד בעולם. זו אבידה גדולה למשפחתה, לצוותי החינוך, ולכל תושבי קרנ"ש.

אנחנו מחבקים את הדר, שיראל ושי, ואת כל בני המשפחה. הלוואי ותמצאו נחמה בחום ובאהבה הגדולה שהייתה כאן ליפעת, ובהשפעה העמוקה שהשאירה בנו", הוסיף קוזניץ.

יפעת אוזן ז"ל תובא למנוחות מחר (רביעי) בשעה 16:00 בבית העלמין בקרני שומרון.