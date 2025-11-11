השר רון דרמר הודיע לראש הממשלה בנימין נתניהו על התפטרותו מתפקיד השר לעניינים אסטרטגיים.

"ביום בו הושבעתי כשר בממשלה, הבטחתי למשפחתי שאכהן רק שנתיים בתפקידהארכתי את כהונתי פעמיים, בברכתם. בפעם הראשונה על מנת לעבוד יחד איתך כדי להסיר את האיום הקיומי הנשקף מיכולות הגרעין הצבאיות של איראן, ובפעם השנייה על מנת לסיים את המלחמה בעזה בתנאים שקבעה ישראל, ולהשיב את חטופינו הביתה", כתב דרמר לנתניהו.

הוא הוסיף "הממשלה הזו תיזכר הן בשל מתקפת 7 באוקטובר והן בשל ניהול המלחמה בת השנתיים ושבע החזיתות שבאה בעקבותיה. בשלוש השנים האחרונות הייתה מנהיגותך החזקה והמנוסה חיונית מאין כמוה. תוך עמידה איתנה מול לחצים מבית ומחוץ, ניווטת את ישראל בתבונה לאורך המלחמה. עמדת איתן לשמירת האינטרסים החיוניים של מדינת ישראל כאשר נדרש, והפגנת גמישות כאשר אותם אינטרסים עצמם חייבו זאת. כאשר האמת תיחשף והעובדות יתבררו, אני סמוך ובטוח שההערכה למנהיגותך תגדל אף יותר".

"אינני יודע מה צופן לי העתיד אבל בכל אשר אעשה, אמשיך לעשות את חלקי למען הבטחת עתידו של העם היהודי", סיכם דרמר את מכתבו.

ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב "היו לי ועדיין יש לי הרבה חילוקי דיעות עם רון דרמר אבל מעולם לא פיקפקתי בכך שהוא ציוני ופטריוט ורוצה בטובת המדינה. אני מודה לו ומאחל לו בהצלחה בהמשך הדרך".