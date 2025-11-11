המשבר הגיע לסיומו: לאחר פגישה שהתקיימה בין צוות שר האוצר, יו"ר ועדת הכספים מילביצקי, יו"ר הקואליציה אופיר כץ ומזכיר הממשלה יוסי פוקס, הושגו הסכמות לאישור החוק למתן הטבות מס למשרתי מילואים.

הצעת החוק תעבור בקריאה השנייה והשלישית בשבוע הבא במליאת הכנסת. להצעה יתווסף סעיף המקבע את התגמול בסך של כ- 3,000 ש"ח ללוחמי המילואים המשתכרים בשכר נמוך משנת 2026 ואילך.

בעקבות הסיכום, מפלגת הציונות הדתית תחזור להצביע עם הקואליציה.

חלק מסל ההטבות שיועברו במסגרת הצעת החוק יקנה הטבה בנקודות זיכוי במס הכנסה עד בשווי של עד 1,000 שקלים בחודש.

מדובר בהטבה שמשקפת את השתתפות המדינה בהוקרה ובתמורה סמלית ללוחמי המילואים העובדים, מפרנסי משפחות ומשלמי מיסים.