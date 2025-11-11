ח"כ מאיר פרוש (יהדות התורה) תקף היום (שלישי) במליאת הכנסת את מעצרם של בני ישיבות שלא התייצבו לגיוס.

במסגרת נאומי בן דקה, פרוש קרא למקבלי ההחלטות "להתעשת ולא לשחק באש", כלשונו.

"ליהודי יש חובה למחות כאשר הוא רואה שפוגעים בתורה הקדושה ובכל הדברים הקדושים לנו", פתח פרוש. "השבוע ביקרתי בכלא הצבאי מספר בחורים ואברכים העצורים בעוון לימוד תורה. אמרתי להם שבעיניי, מאחר והם לא מתייצבים אלא רוצים ללמוד תורה - הרי שהתורה היא זו שנמצאת בכלא".

פרוש התייחס גם להצעת חוק שהועלתה בסוף השבוע האחרון במליאת הכנסת ושאפה למנוע מחרדים את זכות הבחירה.

"דנו פה בהצעת חוק למנוע מחרדים להצביע, אבל בינתיים עדיין מותר לי ולחבריי לדבר פה, אז אני חש חובה לנצל את זכות הדיבור שלי כדי למחות", אמר באירוניה.

את נאומו סיים באומרו כי "אני עומד פה בכנסת, בפרלמנט בשלטון של יהודים, ומוחה על הפגיעה בלומדי התורה וזועק למקבלי ההחלטות - תתעשתו. אתם משחקים באש. תפסיקו. פשוט תפסיקו לרדוף את לומדי התורה".

דבריו של פרוש מגיעים על רקע המתיחות הגוברת סביב חוק הגיוס והמעצרים של בני ישיבות. השבוע ביקר פרוש, יחד עם חברי כנסת חרדים נוספים, בכלא הצבאי שבו מוחזקים מספר עצורים שלא התייצבו לצו ראשון.