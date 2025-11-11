ח"כ טלי גוטליב (הליכוד) יצאה הערב (שני) בהאשמות חריפות נגד היועמ"שית גלי בהרב-מיארה והפצ"רית לשעבר יפעת תומר-ירושלמי.

לטענתה, בין השתיים "יש יחסי שוחד הדדי - זו שומרת על זו, וזו שומרת על זו".

"שנה וארבעה חודשים היא משקרת - במצח נחושה, בכוונת מכוון", אמרה גוטליב על תומר-ירושלמי בראיון לרדיו 'קול חי'. "הפצ"רית ביזתה את תפקידה כאלופה בצה"ל, פגעה אנושות בלוחמים - והיועמ"שית טובלת בנושא הזה עד צוואר".

גוטליב תיארה את תחילת החקירה כ"נס גלוי". "חברתה הטובה של הפצ"רית, שהדליפה את הסרטון בשמה, הייתה מועמדת לשופטת צבאית. הלכה לפוליגרף בשב"כ - ונכשלה. אם רונן בר היה ראש השב"כ - שום דבר לא היה קורה. אבל דוד זיני פתח את החקירה. זה נס".

גוטליב דחתה את הטענה שהפרשה מכוונת נגד ראש הממשלה. "זה לא נגד נתניהו - זה גדול יותר. פרוגרסיבים שרוצים מדינה פלסטינית, מפסיקים מלחמה באמצע. בינואר 2024, שלושה חודשים למלחמה, הפצ"רית שולחת 'איגרת' לכל החיילים: 'לוחמים עוברים רף פלילי'. היא עובדת בהאג? זה פגע ביוקרה שלנו - בזמן אמת, לא בדיעבד".