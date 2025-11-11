הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הרב דוד יוסף, התקבל היום (שלישי) בלשכתו של נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי בבית הוורוד בבואנוס איירס.

הפגישה התקיימה במסגרת ביקורו הרשמי של הראשל"צ בקהילות היהודיות בארגנטינה, בליווי שגריר ישראל בארגנטינה אייל סלע.

במהלך הפגישה העלה הרב יוסף על נס את קרבתו של מיליי לעם היהודי וברכו בחום: "העם היהודי כולו מתפלל להצלחתך, תודה על העמידה האיתנה שלך לצד מדינת ישראל והעם היהודי כולו".

הוא הוסיף: "אתה תכתב בספר דברי הימים כנשיא שעמד בצד הנכון של ההיסטוריה".

מיליי, שנבחר לנשיא ארגנטינה בשנה שעברה, ידוע בעמדותיו הפרו-ישראליות החד-משמעיות ובתמיכתו המוצהרת במדינת ישראל. מאז פרוץ המלחמה בעזה, הוא הביע תמיכה עקבית בישראל ובזכותה להגן על עצמה.