התערבות דיפלומטית של שר החוץ גדעון סער ושגרירות ישראל בפריז הביאה להפיכת החלטה של ממשלת צרפת למנוע השתתפות של שמונה חברות ביטחוניות ישראליות בתערוכת הנשק "Milipol Paris" שתתקיים בשבוע הבא.

בתחילה טענו הרשויות בצרפת כי השתתפות החברות הישראליות תהיה בעייתית אבל לא הסבירו את ההחלטה.

במערכת המדינית הפעילו לחצים כבדים על הצרפתים לשינוי ההחלטה.

התערוכה נחשבת לאחת מהחשובות בעולם בתחומי הביטחון וההגנה, ומרכזת חברות ביטחוניות מובילות מכל רחבי העולם.

זו אינה הפעם הראשונה שבה צרפת מגבילה את השתתפותן של חברות ישראליות באירועים מסוג זה. בשנה שעברה ניסה הממשל הצרפתי למנוע השתתפות ישראלית בתערוכת הנשק "אירוסאטורי", אך בית המשפט המקומי ביטל את ההחרמה.