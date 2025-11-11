לאחר חודשים של שיפוץ מקיף בפיקוח הלכתי, ציינה הקהילה היהודית בקלינינגרד בשבת שעברה 150 שנה לבית החיים העתיק.

המעמד מסמל נקודת מפנה בהחייאת המורשת היהודית בעיר הרוסית.

קלינינגרד, מובלעת רוסית בין פולין לליטא על חוף הים הבלטי, ידועה בשמה הקודם 'קניגסברג' כשהייתה תחת השלטון הגרמני. שמה הוחלף לפני 80 שנה, לאחר שנכבשה בתום מלחמת העולם השנייה.

במעמד מרגש התאספו רבים מבני הקהילה, בהובלת שליח חב"ד לקלינינגרד הרב אברהם ברוך דייטש.

מאז בואו לפני מספר שנים חל מפנה יסודי בתחזוקת המקום, ובמיוחד בהקמת האוהל על קברו של מייסד תנועת המוסר, רבי ישראל סלנטר.

הקהילה היהודית שהתקיימה בקניגסברג נחשבה לאחת מהמפוארות במזרח פרוסיה. בית הכנסת שנבנה במרכז העיר היה לשם דבר, עד שנחרב בליל הבדולח לפני 87 שנה בידי הנאצים.

בשנת 1885 רכשה הקהילה שטח חדש מחוץ לעיר להקמת בית קברות. במלחמת העולם השנייה רובו נהרס. רק כעת, לאחר מאמצים רבים ובתמיכת יהודים מקומיים וארגונים שונים, הצליח השליח המקומי יחד עם בני הקהילה להציל את השטח, לשפצו ולהקים שבילים חדשים ומוארים.

אגרת ברכה מיוחדת שיגר לאירוע רבה הראשי של רוסיה, הרב בערל לאזאר. "היום אתם מניחים במקום אבן זיכרון, ובכך קהילתכם ממלאת חובה קדושה לאבותינו מדורות העבר", כתב. "לאמיתו של דבר, זו לא רק אבן זיכרון על העבר, אלא בעיקר ביטוי של חיים והמשכיות לכל העם היהודי".

הרב לאזאר הדגיש: "העם היהודי רואה ערך עליון בבתי עלמין. אנו מאמינים שגוף האדם, למרות היותו בן תמותה, הינו קדוש כמו נשמתו. אחד מעיקרי האמונה הוא תחיית המתים בעת בא הגאולה".

הוא סיכם: "קהילתכם עושה צעד משמעותי וחשוב לקראת שיקום מלא של אחד מבתי הקברות היהודיים העתיקים ביותר ברוסיה. אמנם עדיין נותרה עבודה רבה, אך כבר עכשיו יצרתם תנאים נוחים בעבור המבקרים".

לאחר טקס הסרת הלוט, נכנסו משתתפי האירוע אל האוהל שנבנה על ציון רבי ישראל סלנטר והעתירו בתפילה.