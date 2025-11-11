תרגיל ענק ביהודה ושומרון | המטרה: להיות ערוכים לכל הפתעה צילום: דובר צה"ל

במסגרת העלאת המוכנות והפקת הלקחים מאירועי השבעה באוקטובר, מקיים צה"ל בימים אלו תרגיל רחב היקף וראשון מסוגו בגזרת יהודה ושומרון והגבול המזרחי.

התרגיל, המוגדר כדו-אוגדתי, בוחן שיתוף פעולה בין שתי אוגדות מרחביות - אוגדת יהודה ושומרון ואוגדה 96, האוגדה המזרחית החדשה שהוקמה לפני מספר חודשים.

סא"ל ג', מפקד היחידה לתגובה מהירה (ית"ם) המשתתפת בתרגיל, אומר בראיון לערוץ 7 כי המטרה היא לא רק להתכונן לאיומים המוכרים, אלא לאמץ תפיסה המכירה באפשרות של הפתעה אסטרטגית. "אני חושב שאם יש משהו שלמדנו מהשבעה באוקטובר - זה שאפשר להיות בטוחים שאנחנו לא יודעים הכל".

לדבריו "החוכמה היא לא רק להתבסס על מה שאנחנו יודעים - אלא להיות ערוכים להפתעה. להיות ערוכים לתרחישים משולבים גדולים ולהיות מוכנים גם לאירועים השוטפים".

בהתאם לכך, התרגיל כולל שיתופי פעולה נרחבים בין כלל הזרועות והארגונים. "יש פה שיתופי פעולה גם בין ארגוניים, גם בין החילות בתוך הצבא, גם בין היחידות וגם בין הגדודים".

סא"ל ג' צילום: דובר צה"ל

היחידה עליה מפקד סא"ל ג' הוקמה כבר בשנת 2017, מתוך הבנה כי נדרש כוח ייעודי שיוכל להגיב במהירות שיא לאירוע פתע מתפרץ. "היחידה הוקמה מתוך צפי שאירוע יכול להתחיל בהפתעה וצריך לגייס במהירות הרבה כוח אדם ולהתאים אותו לסיטואציות כאלה. אחרי השבעה באוקטובר הייתה הבנה שזה המודל הנכון. יחידת מילואים של אנשים שגרים ועובדים בגזרה, מתאמנים לתרחיש הזה, ויודעים לקפוץ מאוד מהר". בעקבות המלחמה, המודל שוכפל והתרחב במהירות גם לגזרות אחרות.

לאחר שני ימי תרגול, הוא מביע שביעות רצון מהרמה אך מדגיש את הצורך בלמידה מתמדת. "אני חושב שאנשים נמצאים במוכנות מאוד גבוהה ואנחנו מקפידים על הלמידה. אני חושב שאנחנו לומדים גם מהתרגיל הנוכחי ולבדוק שאנחנו מיישמים את לקחי המלחמה בצורה הכי אפקטיבית".

