השר אופיר סופר (מפלגת הציונות הדתית) מצהיר הבוקר (רביעי) כי ישראל חייבת לסיים את אירוע המחבלים הנצורים ברפיח עם תמונות ניצחון ברורה וחדה.

"אנחנו חייבים להשיג כאן, ולא רק בהיבט הסימבולי, תמונת ניצחון. זה צריך להסתיים או בכניעה מוחלטת או בהשמדתם", אמר סופר בראיון ל-103FM.

הוא התייחס גם לסגירת המעגל בהשבת סגן הדר גולדין הי"ד לקבר ישראל. "אני חושב שמשפחת גולדין, דרך הסיפור הלא פשוט, העצוב והקשה, עם הרבה אצילות וסולם ערכים שכולנו יכולים לנסות להתקרב אליו, לימדה אותנו, החברה הישראלית, דברים שהיו צריכים להיות ברורים לנו. בהחלט אתמול זאת הייתה סוג של סגירת מעגל".