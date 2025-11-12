העיתון "וושינגטון פרי ביקון" מדווח כי איראן הגבירה בצורה משמעותית את מאמציה לחמש ארגוני טרור ביהודה ושומרון, והבריחה בשקט נשק מתקדם לשטח בחודשים האחרונים.

המטרה, על פי הדיווח, היא להפוך את האזור למוקד טרור מועצם ולאפשר למחבלים לנסות ולשחזר מתקפות רצחניות בדומה לשבעה באוקטובר.

עוד דווח כי לאחר הפסקת האש בין ישראל לחמאס בחודש שעבר, העביר הג'יהאד האסלאמי את מוקד פעילותו ליהודה ושומרון ואיראן החלה לחמש אותו באופן משמעותי יותר מבעבר.

בפעילות צה"ל בעת האחרונה נתפסו משלוחי נשק איראניים - כולל רחפן שנשא 10 אקדחים מירדן ומשלוח באוקטובר מכוח קודס של איראן שכלל 15 טילי נ"ט, 29 מטעני נפץ, ארבעה רחפנים חמושים ופרטי נשק שונים.

גם בחברון נחשפו מספר מתקני ייצור של אמצעי לחימה שמעידים כי השיטה כעת היא לנסות ולהעצים את הטרור ביהודה ושומרון באופן משמעותי.