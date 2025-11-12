ארבעה מפקחים ממשרד החינוך העניקו לצוות ישיבת בני עקיבא גבעת שמואל תעודת הצטיינות על השגת הציון הממוצע הגבוה ביותר בארץ בבחינת הבגרות בגמרא לשנת תשפ"ה - 85.5.

בישיבה מסבירים כי ההישג הוא תוצאה של תהליך חינוכי ממושך ועמוק, שבמרכזו התאמת שיטות לימוד ייחודיות לכל מחזור תלמידים. לצד הלימוד העיוני משולבים שיעורים בנושאי אהבת התורה, המגבירים את תחושת המשמעות והמוטיבציה בקרב התלמידים.

ראש הישיבה, הרב שרגא פרוכטר, אמר: "בכל יום שאני מגיע לישיבה אני מתמלא בהתרגשות, אך הבוקר ההתרגשות הייתה גדולה ומכופלת. קיבלנו את הבשורה כי הישיבה זכתה במקום הראשון בארץ בבגרות בגמרא.

המפקחים העניקו לנו תעודות הוקרה, והתחושה היא של סיפוק גדול והודיה לה' על הסיעתא דשמיא. זו זכות גדולה להיות שליח בעבודת הקודש החינוכית עם תלמידים ומורים מסורים", סיכם.