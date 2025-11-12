שני נערים רכובים על קורקינט חשמלי תקפו אתמול (שלישי) אברך חסידי בעת שהלך לתומו ברחוב, שדדו את כובעו מעל ראשו ונמלטו מהמקום.

זו התקיפה השנייה בימים האחרונים כלפי עוברי אורח חרדים. בליל שבת האחרון, צעירים רכובים על קורקינט תקפו בלב הרובע החרדי כאשר ירקו על ילדה בת 5, השפילו בחור ישיבה והלמו בשטריימל של אברך חסידי.

על פי עדויות תושבים התופעה חוזרת על עצמה כמעט מידי שבת ברובע ו' כלפי תושבים חרדיים.

האברך שהותקף אתמול מסר כי לא הגיש תלונה רשמית במשטרה מחשש למעצר על ידי המשטרה הצבאית. עם זאת, הוא תוהה: "האם זהו הפרס עבור כל פורעי החוק באשדוד שונאי החרדים שיכולים להתנכל לכל עוברי האורח החרדיים בעיר?".