נסיך בלגיה עם יוסי דגן המועצה האזורית שומרון

מפגש מלכותי חסר תקדים נערך השבוע בארמון הרשמי של בית הנסיכים דה ליני סמוך לבריסל: ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, נועד לפגישה מדינית ממושכת עם הנסיכים אדוארד דה ליני ושארל אנטואן - נציגים של אחת ממשפחות האצולה הרשמיות בממלכת בלגיה.

הנסיך אדוארד נשוי לשחקנית האיטלקייה איזבלה אורסיני, ואילו הנסיך שארל אנטואן נחשב גם למנהיג עסקי מוביל באירופה ובארצות הברית.

הפגישה התקיימה באווירה חמה ונמשכה שעות ארוכות, כשאורחים רמי דרג נוספים מאירופה לקחו בה חלק. לכבוד האורחים מהשומרון הוזמן במיוחד אוכל כשר לארמון.

במהלך המפגש הציג דגן סקירה מדינית נרחבת על יהודה ושומרון, הדגיש את הקשר ההיסטורי בין העם היהודי לאזור והציג מפות ותצלומים.

הוא הדגיש את החשיבות הביטחונית של הנוכחות בשטח בעיקר אחרי השבעה באוקטובר: המלחמה הזו היא לא רק של מדינת ישראל, אנחנו הסכר שמגן על אירופה מפני הסחף של האיסלאם הרדיקלי".

בסיום הפגישה העניק דגן לנסיכים שי סמלי - יין מיקב טורא שבשומרון ושופר מכסף בעבודת יד של אומן מקומי.

הנסיך אדוארד דה ליני אמר בסיום הפגישה: "אני רוצה להודות ליוסי דגן, שהגיע לבקר אותנו בארמון המשפחה שלנו, זה כבוד גדול עבורנו לארח אותך. המחשבות שלנו נמצאות בישראל ובזמנים הקשים שישראל עוברת ואנחנו חושבים שאלה חדשות מצוינות שסוף סוף מגיע שלום לישראל. מגיע לכם לחיות בשלום".

עוד הוסיף: "אני רוצה להביע תמיכה באנשי יהודה ושומרון, אנחנו תומכים באנשים אלו ומקווים לשלום למדינת ישראל ולאנשי האיזור שלכם, שלום לטווח ארוך הוא חשוב, ואנו מאחלים לכם את הטוב ביותר".