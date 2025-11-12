יו"ר כחול לבן, ח"כ בני גנץ, יגיע הבוקר (רביעי) לבית משפט השלום בתל אביב לדיון בתביעת דיבה שהגיש נגד גבי ארונוב, אזרח שפרסם פוסט ברשת החברתית שבו ייחס לו מעורבות ב"מזימת בגידה" שנועדה - לטענת הכותב - להביא לנפילת ממשלת נתניהו.

גנץ דורש פיצוי בסך 160 אלף שקלים, ומבהיר כי בכוונתו "להעמיד גבול למפיצי השקרים".

בפוסט, שזכה לחשיפה של יותר ממאה אלף צפיות, נטען כי גנץ, הרמטכ"ל דאז הרצי הלוי, והיועצת המשפטית לממשלה היו כביכול חלק מ"מזימה" שאפשרה את מתקפת שבעה באוקטובר, במטרה להפיל את ראש הממשלה בנימין נתניהו ולהקים מדינה פלסטינית.

עוד נכתב כי גנץ וחבר הכנסת לשעבר גדי איזנקוט היו "המשת"פים של האמריקאים", ולטענת הכותב - "נשתלו בקבינט המלחמה כדי לספק את הסחורה לארצות הברית".