ע' הגישה לבית המשפט המחוזי בנצרת תביעה על סך 7 מיליון שקלים נגד משרד הבריאות.

לטענתה, המדינה הסתירה ממנה במשך שנים את העובדה שנולדה בשנת 1995 מתרומת ביצית, שהושתלה ברחמה של האם ההריונית שגידלה אותה.

לדברי ע', האם ההריונית גידלה אותה כבתה לכל דבר יחד עם בעלה, אך רק לפני מספר שנים חשפה בפניה כי איננה אמה הביולוגית.

בעקבות הגילוי, ע' סובלת מדיכאון עמוק, ובשנת 2021 קבע לה המוסד לביטוח לאומי אחוזי נכות משמעותיים.

את התביעה מלווה מיכאל פואה, יו"ר תנועת בוחרים במשפחה, שמגדיר את המהלך כ"תקדימי וערכי".

פואה מסר: "כאשר ע' גילתה כי אמה ההריונית אינה אמה ביולוגית. נפער חור שחור בזהותה, אותו ניסתה למלא בעזרת בדיקות ד.נ.א כדי להגיע לאמה ואולי לאחיה ואחיותיה. היא אמנם גילתה פרטים חדשים על מוצאה, אך לא את מה ששאלה נפשה. הגילוי שיש אישה בעולם שוויתרה עליה תמורת כסף או כל סיבה אחרת, ושהיא עלולה ליצור קשר זוגי עם אחד מאחיה בלי לדעת על כך דבר, יחד עם תחושת ההפקרה והרמאות אותה הובילה המדינה, ערער את עולמה ומאז היא במצב דיכאוני אשר הוכר על ידי הביטוח הלאומי".

לדבריו, "הרצון להורות הוא רצון חשוב וראוי אבל אסור שיבוא על חשבון הילדים. יצירת יתומים מהולדה, ילדים שמשקרים להם ומעלימים מהם את הוריהם ואת הסיפור שהביא אותם לעולם, רק כדי לפתור מצוקה של מישהו אחר, היא לא מוסרית ולא חוקית. עזרנו ל-ע' לגבש את כתב התביעה כי אנו רואים בכך תביעה תקדימית חשובה. בית המשפט יידרש להוכיח כי הוא דואג לא רק לזכויות של מי שרוצים לחוות הורות אלא גם לילדים שנוצרו כתוצאה מהליכים שהמדינה קידמה בלי שהיא נתנה דעתה למשמעותם ביחס לילדים".

הוא סיכם: "לכל ילד יש זכות יסוד לדעת לפחות מי הם הוריו, קרובי משפחתו ומה הסיפור שהביא אותו לעולם. כשהמדינה התרשלה בתפקידה להגן על ילדים אלו עליה לשלם את המחיר".