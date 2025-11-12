שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן הודיע היום (רביעי) במליאת הכנסת כי הוא פועל לסגירת תאגידי המים. ההודעה נמסרה בתגובה לשאילתה שהגיש חבר הכנסת איתן גינזבורג.

הודעת השר מהווה חיזוק למדיניות שמשרד האנרגיה מקדם בחודשים האחרונים, במסגרתה תיבחן אפשרות להחזרת ניהול משק המים העירוני לרשויות המקומיות, בכפוף לעמידה בתנאים מקצועיים.

כהן כבר ניסה בעבר (2017) לקדם חוק לצמצום מספר תאגידי המים, יחד עם ח"כ דאז איציק שמולי. אף שהחוק עבר, הוא לא יושם בפועל.

ביוני 2024 הקים השר צוות בראשות זאב ביילסקי ועו"ד דרור שטרום, לבחינת צמצום וסגירה של תאגידי מים.

לפי מתווה שפורסם מוקדם יותר השנה, תזכיר החוק שהוביל כהן קובע כי רשויות עם ניהול יעיל, פחת מים נמוך ושיעורי גבייה גבוהים - יוכלו לסגור את התאגיד ולחזור לניהול עצמאי.

רשויות שיבחרו להמשיך עם תאגיד, יזכו להקלות רגולטוריות, בעיקר בנוגע למינוי דירקטורים ומנכ"ל.

נכון להיום, מתוך 259 רשויות בישראל - על כ-100 לא חלה עליהן חובת התיאגוד, בהן עשרות רשויות מקומיות ביהודה ושומרון ועשרות רשויות אזוריות.

בנוסף, קיימות 24 רשויות נוספות שאמורות היו להקים תאגיד מקומי אך לא עשו זאת בפועל.