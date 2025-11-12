חברת גלידות שטראוס, שנמצאת בבעלות חברת דה מגנום, הודיעה היום (רביעי) לקמעונאים על עדכון המחירון של חלק ממוצרי החברה מ-1 בדצמבר.

קרמבו, מגנום, קורנטו וקרמיסימו יתייקרו בעד 9%. רוב מוצרי הגלידה שלה יתייקרו ב-4.8% בממוצע. אסקימו, סולרו וטוויסטר לא מתייקרים.

החברה ציינה כי העלאת המחירים נובעת מ"התייקרות משמעותית ומתמשכת בעלויות הייצור במפעלים ובעלויות הלוגיסטיקה".

העלאת המחירים מתאפשרת אחרי שהקונצרן האנגלו הולנדי יוניליוור החליט להפריד את גלידות שטראוס הישראלית מיוניליוור ישראל.

במסגרת הפרדת הבעלות על הגלידות, מונה דורון זילברשטיין למנכ"ל חברת גלידת שטראוס, שעברה לחברת הגלידה הגלובלית החדשה The Magnum Ice Cream Company בה תחזיק יוניליוור נתח מהמניות, אך לא תהיה בעלת שליטה.