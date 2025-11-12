מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, התייחס לאירועי האלימות האחרונים ביהודה ושומרון כלפי פלסטיניים.

בשיחה שקיים עם מפקדים בגזרה, התריע בלוט מפני ההשלכות הביטחוניות של התופעה.

לדבריו, "המציאות בה נוער שוליים אנרכיסטי פועל באלימות נגד חפים מפשע ונגד כוחות הביטחון היא מציאות בלתי נסבלת וחמורה ביותר שיש לטפל בה ביד קשה. הטיפול בתופעה מחייב שילוב של כלל המערכות של מדינת ישראל, חינוך, רווחה, אכיפה וענישה".

עוד הדגיש בלוט כי "אירועי האלימות החמורים, שבנס, מתחילת השנה ועד כה, היו ללא הרוגים, מערערים את היציבות הביטחונית. ההנחייה לחיילי צה"ל ברורה: לא לעמוד מנגד, ולעשות כל שביכולתם כדי למנוע כל פעולה של פשיעה לאומנית. נעשה זאת בשילוב זרועות עם עמיתנו במשטרה ובשב"כ - רק כך נגדע את התופעה".

הוא התריע מפני השלכות ישירות על פעילות צה"ל: "הלוחמים שלנו, בסדיר ובמילואים כאחד, שלחמו מול אויב במספר גזרות ופועלים במסירות, נתקלים במצב בלתי ניתן להכלה בו קשב רב ומשאבים מוקצים לטיפול באותם אנרכיסטים שלוקחים את החוק לידיים וזאת במקום להמשיך בהגנה בצירים, בישובים ובפעולות התקפיות לסיכול טרור. האלימות הזאת פוגעת בהתיישבות ופוגעת במדינת ישראל".

בלוט חתם באזהרה: "לא נקבל מצב בו פורעי חוק פוגעים ברכוש ובחפים מפשע, מערערים את היציבות ביהודה ושומרון, ומסיטים את הקשב של צה"ל ממשימת ההגנה".