ח"כ סוכות בלשכת גיוס ללא קרדיט

ח"כ צבי סוכות הגיע הבוקר (רביעי) ללשכת הגיוס בירושלים, על רקע יום גיוס מיוחד למסלולים החרדיים בצה"ל.

במקום הפגינו עשרות חרדים קיצונים במחאה נגד השירות הצבאי.

במהלך ביקורו שוחח ח"כ סוכות עם המתגייסים, עודד אותם לקראת שירותם ואף חילק להם שוקולדים.

במקביל, המפגינים קראו קריאות גנאי לעבר הצעירים שנכנסו ללשכה, ופיזרו חומרי הסברה המגנים את מסלולי הגיוס החרדיים.

לדברי ח"כ סוכות, "הגעתי היום ללשכת הגיוס בירושלים כדי לחבק ולחזק את החיילים החרדים שנכנסים להתגייס. אל מול הצעקות והביזוי - אנחנו כאן לומר להם שעם שלם מאחוריהם".