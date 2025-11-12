נשיא המדינה יצחק הרצוג קיבל הבוקר (רביעי) איגרת רשמית חתומה מנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ובה קריאה לשקול מתן חנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו.

לדברי טראמפ, "מדינת ישראל הדגולה והעם היהודי המדהים ממשיכים הלאה מהתקופה הקשה מאוד של שלוש השנים האחרונות", ועל כן, כך כתב, "אני קורא לך בזאת להעניק חנינה מלאה לבנימין נתניהו".

האיגרת המלאה של טראמפ

עוד נכתב באיגרת כי "נתניהו כיהן כראש ממשלה מכריע ונחוש בזמן מלחמה, וכעת מוביל את ישראל לעידן של שלום - הכולל את המשך עבודתי עם מנהיגים מרכזיים במזרח התיכון לצירוף מדינות נוספות להסכמי אברהם ששינו את פני העולם".

בהמשך ציין טראמפ כי "ראש הממשלה נתניהו עמד איתן למען ישראל מול יריבים עזים ובתנאים לא פשוטים, ואין להסיט את תשומת לבו שלא לצורך". לדבריו, על אף שהוא "מכבד לחלוטין את עצמאות מערכת המשפט הישראלית", הרי ש"ה'תיק' נגד ביבי הוא רדיפה פוליטית לא מוצדקת", כהגדרתו.

לסיום כתב טראמפ: "כעת, לאחר שהשגנו הצלחות חסרות תקדים ושומרים על חמאס במצב מרוסן, הגיע הזמן לאפשר לביבי לאחד את ישראל באמצעות חנינה, ולסיים אחת ולתמיד את מלחמת המשפט הזו".

לשכת נשיא המדינה מסרה כי הרצוג "מכבד מאוד את הנשיא טראמפ", וציינה כי הוא שב ומביע את הערכתו לתמיכתו הבלתי מסויגת בישראל ולתרומתו הרבה להשבת החטופים, לשינוי פני המזרח התיכון ולשמירה על ביטחונה של מדינת ישראל.

עם זאת, הודגש כי "מבלי לגרוע מן האמור לעיל, כפי שהבהיר נשיא המדינה לא פעם - על המעוניין בקבלת חנינה להגיש בקשה בהתאם לכללים".