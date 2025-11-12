עם חוקר ההשפעה האיסלאמית על אירופה, בן אברהמי, עמית מחקר בכיר במרכז ירושלים למדיניות יישומית (JCAP), שוחחנו על מה שעובר על צרפת וההנהגה הצרפתית בתקופה האחרונה על רקע הבחירה של צרפת להוביל את המאבק המדיני של הרש"פ נגד ישראל בפלטפורמות שונות.

אברהמי מדגיש כבר בפתח דבריו כי לא מדובר בתופעה חדשה לגמרי אלא בנקודת שיא שהגיעה לאחר השבעה באוקטובר, אך לא ניתן להתעלם מעשרות שנים של עמדה פרו פלשתינית של צרפת. "זכור האמברגו הצרפתי עלינו אחרי 67' והחיבור למדינות הנפט שהטילו חרמות על ישראל". מדובר, הוא אומר, בביטוי לעוינות ארוכת שנים כלפי ישראל.

כעת מתווספת לעוינות הזו גם ההשפעה של מהגרים מוסלמים המתבססים בצרפת, ולהם השפעה משמעותית על סדר היום הפוליטי ועל השיח הציבורי במדינה. "מקרון, שרוצה לשמר את השלטון שלו בכל דרך, עושה מאמצים כדי להיענות לקולות האלה, וזה שם אותנו במקום מאוד בעייתי".

האם צרפת רואה בקבלת השיח הפרו פלשתיני ברצון או בחוסר ברירה? על כך משיב אברהמי ואומר כי יש לזכור ש"צרפת אינה מקשה אחת. יש גורמים שמנסים לפייס את הגורמים המוסלמים, לקרב אותם וליישר איתם קו, ויש מי שנושאים דגל אחר שמתנגד לרדיקאליזציה של צרפת ואפשר להזכיר את מארי לה פן ואת ברדלה, היורש שלה בהנהגת המפלגה, ועוד פוליטיקאים שנושאים את הלפיד הנגדי. זה ממש מקטב את החברה הצרפתית. זה נמצא במוקד השסע בתוך צרפת".

להערכתו "במובן זה הבחירות שתהיינה בעוד שנה לנשיאות יכריעו לא רק את עתיד צרפת, אלא אולי גם את עתיד אירופה כולה. כי אם הגורמים האיסלאמיסטים יצליחו לבצר את מעמדם, בעיקר בסיוע ושיתוף פעולה עם גורמי השמאל הרדיקאלי, זה יהיה סופה של צרפת כפי שאנחנו מכירים אותה, ואולי גם סופה של אירופה כפי שאנחנו מכיררים אותה. לעומת זאת, אם הגורמים שעומדים נגד האיסלאמיזציה כחומה בצורה יצליחו לעלות לשוטון אולי תהיה תקומה לצרפת והיא תצליח להחזיר לעצמה את הזהות שלה. אלו יהיו בחירות גורליות. כעת אנחנו רואים את פרפורי הגסיסה של שלטון מקרון שמנסה לאחוז בכיסא ומחפש בכל יום אג'נדה חדשה דרך הדחיפה למדינה פלשתינית, אבל זה נועד רק לייצר סדר יום מעבר לפוליטיקה הפנים צרפתית".

עוד שאלנו את אברהמי אם הצרפתים תומכי הפלשתינים אכן תומכים ברוצחי החמאס, או שהם מנמקים את התמיכה הזו בסיוע לישראל להגיע להסדר מדיני שימנע את הטבח הבא. אברהמי אומר שאכן מקרון מנסה לעשות שימוש ברטוריקה שבה הוא מסביר את רצונו להקים מדינה פלשתינית כדי להחליש את חמאס, "אבל ברור לכולם שזה בדיוק להיפך, ומדינה כזו היא פרס לחמאס".

האם יש אפשרות להיאבק או לנסות ולבלום את המגמה הזו? "הקהילה היהודית בצרפת היא משמעותית וכוללת עשרות אלפי יהודים. מדובר באחת הקהילות הגדולות בעולם אחרי ארה"ב, והיא מנסה להשמיע את קולה. מקרון היה קשוב לקהילה היהודית בעבר. זה התמסמס, אבל עדיין יש לה השפעה".

מוסיף אברהמי ומציין כי לא מדובר במאבק ישראלי צרפתי בלבד, אלא באירוע כולל הרבה יותר, שבו שותפות גם המדינות הערביות המתנגדות לחמאס ולאיסלאם הרדיקאלי לא פחות מישראל, כלומר האמירויות וסעודיה החפצות בהשמדת חמאס והאחים המוסלמים, ונכון לקדם את ההבנה הצרפתית בדבר הצורך והיכולת להעתיק את היד הקשה של המדינות הללו מול אותם גורמי איסלאם קיצוני.