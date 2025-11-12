חגי לובר, המייסד והמנהל האומנותי בתיאטרון אספקלריא, ששכל את בנו אלישע יהונתן ז"ל בעזה, קורא לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שלא להתערב בענייניה הפנימיים של מדינת ישראל, ובמיוחד לא בפרשות המשפטיות של ראש הממשלה.

"אני מניח בצד את סימני השאלה החריפים שיש לי ולרבים על התביעה בפרשות נתניהו. אני מניח בצד את הביקורת הנוקבת שיש לי ולרבים על ההתעקשות המסוכנת של הפרקליטות לקרוא לנתניהו לעדות בזמן ניהול מלחמה", כתב לובר.

הוא הוסיף, "אני מניח בצד את הכמיהה העזה של רבים לסיים בחנינה את סאגת המשפט שמשבשת את חיינו כבר שנים. ומבקש, יחד עם עוד רבים, מנשיא ארצות הברית - בבקשה אל תתערב בעניינינו הפנימיים".

לצד בקשתו, הדגיש לובר את ההערכה על הסיוע האמריקני לישראל: "תודה שנענת לבקשתנו לתקוף את איראן. תודה ענקית שסייעת לנו להחזיר את חטופינו. במקרים האלה ביקשנו ממך להתערב - והסכמת בטובך. אבל עד כאן".

לדבריו, "יש גבול דק בין היענות לבקשה של מדינה לעזרה, לבין התערבות גסה בענייניה הפנימיים. משפט נתניהו והפוליטיקה בישראל היא עניין פנימי של החברה בישראל, והחברה בישראל תדע לנהל נכונה את ענייניה".