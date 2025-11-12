מפכ"ל המשטרה דני לוי שיגר מכתב רשמי לפרקליטות מחוז ירושלים בו הבהיר כי תגובה שהוגשה בשמו לבית המשפט המחוזי בירושלים אינה משקפת את עמדתו, ואינה מקובלת עליו.

במכתב שנשלח אתמול (שלישי) ונוגע לעתירה שהגישה קצינת משטרה, רינת סבן, כתב לוי: "התגובה שכתבתם בשמי לבית המשפט נגד השר לביטחון לאומי - אינה על דעתי ואיני עומד מאחוריה".

המפכ"ל הדגיש כי התייחסותו בתיק נגעה אך ורק לעובדות הנוגעות להליכי הקידום של הקצינה, וכי כל אמירה המובילה לפרשנות ערכית או ביקורתית כלפי השר לביטחון לאומי, ח"כ איתמר בן גביר, אינה מקובלת עליו.

לדבריו, עמדתו הובהרה לפרקליטות ולנציגי היועצת המשפטית לממשלה עוד לפני הגשת התגובה, אך בקשתו להגיש עמדה נפרדת נדחתה.

"אני דוחה על הסף כל ניסיון לייחס לי אמירות הקשורות בפרשנות ביחס לשיקולי השר, ומסתייג מכל ניסיון לייחס לי אמירה לפיה קיים חשש לאי קיום צו בית משפט על ידי השר", כתב.

לוי ציין עוד כי לדעתו הקצינה העותרת ראויה לקידום, וכי התהליך בעניינה התנהל בצורה סדורה וראויה. ההחלטה על קידומה, הוסיף, נתונה לסמכותו של השר בן גביר.