רבקה (שם בדוי), צעירה שיצאה לעבוד בחו"ל, נקלעה במהלך שהותה למערכת יחסים עם גבר נוצרי.

הקשר, שהחל בתום לב ובאהבה גדולה בין השניים, הסתיים במערכת יחסים אלימה. השינוי בהתנהלות הבעל החל לאחר שגילו השניים שרבקה בהריון, ובעלה חשב שבשלב שכזה היא כבר לא תעזוב אותו.

ברגע האחרון, לפני הלידה, החליטה רבקה לנתק עימו את הקשר, לחזור לארץ ולגדל את הילדה במסגרת יהודית. לאחר קבלת ההחלטה, ברחה רבקה מביתו של בעלה, מבלי לקחת איתה דבר, והצליחה לעלות על טיסה ישראל.

לאחר זמן מה, האב פנה אליה בדרישה להסדרי ראייה עם הילדה, ואף הגיש בקשה לבית המשפט. רבקה, שחששה מהשלכות המפגש, פנתה לארגון "יד לאחים", שסייעה לה בליווי משפטי, רגשי וייעוצי. בעקבות הליווי המשפטי, הביקור של האב בארץ עבר בשלום.

עם זאת במהלך השהות, ניסה האב לשכנע את רבקה לשוב לקשר עמו, אך בזכות התמיכה והליווי הצמוד שקיבלה מארגון יד לאחים היא עמדה בלחצים ולא נכנעה לו.

במכתב הוקרה ששלחה רבקה לארגון לאחר הצלחת הביקור היא כתבה: "רציתי לומר לכם תודה ענקית מהלב. על כל העזרה, הליווי, התמיכה והסיוע בתשלום לעורך דין. על זה שאתם תמיד שם בשבילי, זמינים, סבלניים עם אוזן קשבת ולב כל כך גדול. בכל פעם שהייתי במצבי לחץ או ברגע של קושי, מצאתי מענה מקצועי, חם, אוהב ומרגיע. ממש הרגשתי שיש לי משפחה מאחוריי".

"בזכותכם הייתי חזקה, מוגנת ובטוחה לעמוד מול האבא של ביתי, ועברתי את המפגשים במרכז הקשר בצורה הכי רגועה ובשליטה שיכולתי אין לי מילים לתאר כמה אני מעריכה ומודה לכם על כל מה שעשיתם ועושים בשבילי. אתם עושים עבודת קודש אמיתית, וההשפעה שלכם על החיים שלי גדולה הרבה מעבר למילים. תודה על האור, על האנושיות ועל החיבוק. הלוואי ותדעו כמה אתם משמעותיים", הוסיפה רבקה.