אלמוג כהן מתפרץ להרצאה דוברות

אוניברסיטת בן גוריון בנגב הגישה תלונה במשטרה נגד סגן השר אלמוג כהן לאחר שהתפרץ אתמול לשיעור במחלקה למדעי המחשב והביא להפסקתו.

לטענת כהן, הוא פעל בעקבות תלונות שקיבל מסטודנטים נגד המרצה, ד"ר סבסטיאן בן דניאל, בטענה כי התבטא נגד חיילי צה"ל.

מהאוניברסיטה נמסר כי "הקמפוסים שלנו חייבים להישאר בטוחים ללימודים, הוראה, מחקר וחילופי רעיונות, מקומות שבהם סטודנטים יכולים ללמוד ולהשכיל, מרצים יכולים ללמד וחוקרים יכולים לחקור, ללא חשש מאלימות פיזית או מילולית".

סגן השר כהן מסר בתגובה: "אין מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר הציבורי. אוניברסיטת בן גוריון בוחרת צד כנגד חיילי צה"ל וחיילי המילואים שהם הסטודנטים שלה ובשתיקתם מסכימים עם אמירותיו של עוכר ישראל סבסטיאן בן דניאל. למעשה כעת הנהלת האוניברסיטה עומדת בקו אחד עם ארגוני ה bds והדה-לגיטימציה כנגד חיילי צה"ל ומדינת ישראל. אמשיך להגיע לשיעוריו בזמן הקרוב, עד להדחתו של עוכר ישראל מהאוניברסיטה שנהנית מתקציבי מדינה".

לדברי כהן, ד"ר בן דניאל פרסם בעבר מאמרים תחת השם "ג'ון בראון", ובהם השווה את חיילי צה"ל לפושעי מלחמה.

"הגעתי לאוניברסיטת בן גוריון בעקבות אמירותיו האוטו-אנטישמיות של המרצה סבסטיאן בן-דניאל, שקרא לחיילי צה"ל הגיבורים 'רוצחי תינוקות, פושעי מלחמה ניאו-נאצים' וכ'ו. לא אאפשר למי שמתפרנס מכספי הציבור להתבטא כך - בעוד רבים מהסטודנטים שלו, מימין או משמאל, אנשי מילואים בעצמם".