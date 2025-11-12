פרופ' זכי שלום ממכון משגב, שחקר את ניסיונות הסגירה של תחנת גלי צה"ל, מעריך שהחלטתו של שר הביטחון ישראל כ"ץ לסגור אותה עד חודש מרץ לא תצא אל הפועל.

"זה לא יקרה - ודאי שלא במתכונת שהציע השר. גלי צה"ל הפכה להיות סוג של אייקון לעיתונות חופשית פרוגרסיבית. זה גוף עם הרבה מאוד ליקויים וצריך להחליט מה עושים איתו - אבל דווקא על רקע המציאות הפוליטית והקיטוב בישראל, הוצאת המהלך לפועל לא נראית ריאלית - בעיקר לא לפני הבחירות הבית", אומר שלום בראיון לערוץ 7.

לדבריו "ייתכן שאפשר להגיע להסכמות לגבי התחנה - אבל הן צריכות להיות באופן נרחב של מפלגות מימין, מרכז ושמאל. זה נראה שלאחר שמינוי הפצ"ר פגע בו מעט בקרב הימין, כ"ץ מנסה לרצות את הבייס".

הוא מזכיר כי גם בעבר ניסיונות לסגור או לשנות את ייעוד התחנה לא צלחו. "הניסיון הבולט ביותר היה של אהוד ברק כשהיה רמטכ"ל והחליט לסגור את כל מה שלא 'צבאי'. הוא בא לממשלה - ולמרות האמפטיה הגדולה שהיתה כלפיו - זה ירד מהפרק. עזר וייצמן אמר פעם על גלי צה"ל - 'אני רוצה לסגור אותה, אבל אני לא יכול'.

שלום טוען כי אפשר היה ללכת למהלך מתון יותר שכן סגירת התחנה עלולה להביא גם את בג"ץ להידרש לסוגיה. "אני בספק אם אם כדאי ללכת על מהלך כל כך דרמטי. מהלך חכם יותר היה לצאת לשינויים, לצמצם את מחלקת החדשות, ולייצר משהו שיתאים לצבא במקום לסגור".

"סגירת תחנה מתפרשת כניסיון להגביל את חופש הביטוי בישראל וזה ודאי יגיע לבג"ץ. כמעט בכל הממשלות היו ניסיונות לסגור או לצצמצם את התחנה ובמקום שהם יגעו בה - היא הלכה והתפתחה. כעת, כדי לשים אותה במקום הנכון צריך לפעול בחוכמה ובתבונה ולא בהנפת גרזן שכנראה לא תביא לתוצאה המיוחלת", הוא מסכם.