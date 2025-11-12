תת אלוף (מיל') ארז וינר התייחס להחלטתו של שר הביטחון ישראל כץ לסגור את תחנת גלי צה"ל, והביע תמיכה חד משמעית במהלך.

"גלי צה"ל, מזמן לא הרדיו של החיילים. בשטחי הכינוס בדרום ובצפון לא שומעים גלי צה"ל, בעמדות ובמוצבים גם לא. החיילים לא נדרשים לתחנה צבאית שמזמן משדרת פוליטיקה ובעיקר מכיוון מסוים של המפה", כתב.

וינר הוסיף כי סגירת התחנה צריכה להיות חלק מתהליך רחב יותר: "ההחלטה לסגור את התחנה, צריכה לבוא לצד עוד תיקונים רבים בצה"ל. תיקונים שימקדו את העשייה בליבת העיסוק הצבאי".

לדבריו, עצם הוויכוח הפוליטי סביב סגירת התחנה מוכיח את הבעייתיות שבקיומה: "העובדה שהיחס בעד ונגד סגירת התחנה מתחלק בהתאמה לעמדות הפוליטיות של הדוברים, מעיד על מיצובה הפוליטי של התחנה ואם היא מזוהה פוליטית, אין לה מקום בצה"ל, ככה פשוט".

וינר סיים בהתייחסות סאטירית לפערי העמדות בציבור: "בשולי הדברים, אציין את האנקדוטה המשעשעת לפיה יש תאימות בין אלו שרוצים לסגור את ערוץ 14, לאלו שמתנגדים לפתע לסגירת גלי צה"ל. גם אם בעבר תמכו בסגירה, כמו יאיר גולן. רואים לכם".