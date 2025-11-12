נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שלף במהלך פגישתו ההיסטורית עם נשיא סוריה אחמד א-שרע שנערכה בבית הלבן, דונלד טראמפ בקבוק בושם מהקולקציה החדשה שלו, “ניצחון 45-47”, והתיז ממנו ישירות על האורח.

"ניצחון מריח טוב בשני צדדים", אמר לו טראמפ ובהמשך השיחה נשמע טראמפ אומר לנשיא סוריה שיקח בושם אחד לאשתו..."כמה נשים יש לך?", נשיא סוריה ענה "אחת". טראמפ חייך ואמר: אני באמת כבר לא יודע.

הבושם, שנושא בגאווה את שמו של הנשיא ה-45 וה-47 של ארצות הברית, נמכר ב-249 דולר בבקבוק מוזהב בצורת פסלון טראמפ בחלפה - גרסה ריחנית לאוסקר נשיאותי.

טראמפ השיק בתחילת חודש יולי את קו הבשמים החדש שלו, הנושא את השם "Trump Fragrances". בהודעה שפרסם ברשת החברתית הפרטית שלו, Truth Social, כתב טראמפ, "Trump Fragrances הגיעו. הם נקראים ‘Victory 45-47’ כי הם עוסקים בניצחון, עוצמה והצלחה - לגברים ולנשים. תתפנקו, אל תשכחו לקנות גם לאהובים שלכם. תיהנו, תבלו, ותמשיכו לנצח!"/

באתר הרשמי של טראמפ נכתב כי Victory 47 לגברים משלב ניחוחות עשירים עם גימור אלגנטי ועמיד, ומיועד למובילים בביטחון, בעוצמה ובמטרה ברורה. עוד נאמר כי מדובר ב"יותר מסתם קולון - זו חגיגה של חוסן והצלחה".

לצד זאת, גרסת Victory 47 לנשים מציגה פסל בושם מוזהב בצבע רוז גולד, שתואר כ"נועז, יפה ואייקוני - מושלם למעריצי טראמפ ואספנים".