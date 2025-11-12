פרסום ראשון: המשטרה עצרה שלושה תושבי תל שבע בחשד שאיימו לרצוח את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, בעקבות מבצעי אכיפת הבנייה הבלתי חוקית בפזורה הבדואית בנגב.

אישה שנסעה אמש (שלישי) במונית באזור הנגב פנתה למשטרה לאחר שנהג המונית אמר לה כי הוא ואחיו מתכוונים לרצוח את השר בן גביר, על רקע הריסות הבתים הבלתי חוקיים ועל רקע תחושת קיפוח סביב "אי־הקצאת שטחים בתל שבע".

בעקבות הדיווח פתחה המשטרה במבצע מהיר, ועצרה שלושה חשודים - נהג המונית, אביו ואחיו. בהוראת שופט, החרימה המשטרה את המונית שבה הושמעו האיומים וכן מצלמה שתיעדה את הנסיעה. החשודים הועברו לחקירה, ובמשטרה ציינו כי מדובר באיום חמור כלפי נושא משרה בכירה וכי החקירה נמשכת.

במשרד לביטחון לאומי מסרו בתגובה לערוץ 7 כי "השר בן גביר אינו נרתע מהאיומים הללו והוא נחוש להמשיך בכל הכוח בהריסות הבתים הבלתי חוקיים ובמאבק בפשיעה בנגב. מי שבונה נגד החוק - ימצא משטרה נחושה".

גורמי ביטחון הזכירו כי מאז כניסתו של בן גביר לתפקידו כשר לביטחון לאומי, סוכלו על ידי המשטרה והשב"כ כמה ניסיונות טרור שתכליתם הייתה לפגוע בו ובבני משפחתו.