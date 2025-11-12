ועד העובדים של רשת 13 פנה היום (רביעי) לעובדי הערוץ והתריע על "חשש לקיצוץ הרסני" שחברת רשת שוקלת לבצע בתקציב חברת החדשות, בהובלת מנכ"ל הערוץ אמיליאנו קלמזוק.

לדברי הוועד, מדובר בקיצוץ שעלול לפגוע קשות בסיקור העיתונאי של אחת התקופות הרגישות בתולדות המדינה.

בוועד הודיעו על פתיחת מאבק במטרה לבטל את המהלך, ודרשו מראשי הערוץ לקיים את חובת ההיוועצות עמם בטרם תתקבל כל החלטה.

עוד נמסר כי מנכ"לית חדשות 13, טלי בן עובדיה, גיבשה באחרונה תכנית לתוספת השקעה של מיליוני שקלים שנועדה לחזק את המערכת לקראת אירועי שנת 2026. אולם במקביל, ביקש קלמזוק להציג בפניו תכנית הפחתה דרמטית בתקציב, הנחשב ממילא לנמוך ביחס למתחרים בשוק.

"יוזמה מסוכנת זו, אם תצא חלילה אל הפועל, תחתוך את המשאבים המוקצים לחדשות 13 לרמה הנמוכה ביותר מ-2020 - אף שמאז מספר השחקנים גדל, ועמו ההשקעות שהם מבצעים", נכתב במכתב הוועד לעובדים.

הוועד הדגיש כי משמעות הקיצוץ עשויה לכלול ביטול תכניות יומיות, פגיעה במהדורה המרכזית, ופיטורים של 40 עד 50 עובדים. "אין צורך להכביר מילים אודות ההשלכות של מהלך כזה על כושר התחרות של החברה, העומס הנוסף שיוטל על העיתונאים, ואיכות השידורים", הוסיפו.

במקביל, טוענים בוועד כי הנהלת רשת מתכננת להשתמש בהכנסות מהעונה האחרונה של "האח הגדול" לצורך מימון הפקות ריאליטי עתירות תקציב, זאת מבלי שגויס משקיע חיצוני שישא בהפסדים, בניגוד להצהרות המנכ"ל. לדבריהם, "מדובר בהימור על עתיד החברה".