חברי תנועת עורי צפון קיימו מפגש עם ההיסטוריון פרופסור אודי מנור אשר סקר בפניהם את יחסם של ראשי המדינה ממפלגת מפא"י - יגאל אלון ובן גוריון לגבולותיה של מדינת ישראל בראשית דרכה.

מנור הביא את דבריו של יגאל אלון אשר סבר כי נהר הליטאני הוא גבולה הצפוני הטבעי של המדינה וכי אם מדינת לבנון הייתה מצטרפת ללחימה במלחמת ששת הימים היה ניתן לכבוש את השטח עד הליטאני ולקבוע שם את קו הגבול.

הוא הדגיש כי קו הגבול הקיים עם לבנון אינו הגיוני: "אין שום הצדקה לשמר קו גבול שנקבע לפני מאה שנה בין צרפת לאנגליה, צריך עומק אסטרטגי".

מנור גם התייחס למתיחות הגוברת מול חיזבאללה ולאפשרות שחיזבאללה יפורק מנשקו: "לקוות שטורקיה וארה"ב יפרקו את חיזבאללה זה כמו שממשלת איראן תתפטר בעקבות מבצע עם כלביא. זה לא יקרה. השיעים תמיד בדרך לירושלים ואנחנו עומדים בדרך".