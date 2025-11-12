עיריית בני ברק מתכוננת להשיק בימים הקרובים תכנית פיילוט חדשנית שעשויה לשנות את פני החניה בעיר.

במסגרת הפרויקט ייפתחו חניות "אקספרס" ברחוב רבי עקיבא, אחד מרחובות הקניות העמוסים והמרכזיים בעיר.

התכנית, שמופעלת על ידי החברה הכלכלית העירונית, מציעה פתרון לבעיה מוכרת: הצורך בחנייה קצרת טווח לביצוע קניות מהירות או סידורים קצרים, מבלי לתפוס מקומות חניה לשעות ארוכות.

על פי התכנית, הנהגים יוכלו לחנות בחניות האקספרס עד 20 דקות ללא תשלום. בעלי תו נכה יזכו ל-30 דקות חינם. המערכת תופעל באמצעות מצלמות חכמות שיזהו את זמן החניה ויוודאו שימוש נכון במקומות.

זוהי הפעם הראשונה שמיושם פרויקט מסוג זה בבני ברק, והעירייה מתכננת להרחיב אותו למוקדים מסחריים נוספים אם יצליח.

המהלך נועד להשיג מספר יעדים במקביל: להקל על תושבים המעוניינים בקניה מהירה, לעודד את הפעילות במרכזי המסחר הקטנים והבינוניים, לשפר את תנועת הרכבים ברחוב ולהפחית עומסים. העירייה מקווה שהפתרון יחזק את הפעילות העסקית בלב העיר ויתרום לאיכות חיי התושבים.

ראש העיר, חנוך זייברט, ציין שמדובר ביוזמה שמטרתה להקל על התושבים ולחזק את המסחר המקומי. "אנו משקיעים מאמצים רבים כדי לשפר את חוויית החיים בעיר, גם בתחומי התנועה והחניה", אמר.

מנכ"ל העירייה, ישראל אירנשטיין, הוסיף שהחניות האקספרס משקפות חשיבה המאזנת בין נגישות לעסקים לבין ניהול יעיל של המרחב הציבורי.

במידה והפיילוט יצליח ברחוב רבי עקיבא, התכנית צפויה להתרחב בשבועות הקרובים לאזורים מסחריים נוספים בעיר, כחלק ממדיניות רחבה לשיפור השירותים העירוניים.