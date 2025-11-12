בתום חקירה סמויה שנוהלה במחוז ש"י, נעצרו אתמול (שלישי) שני אחים תושבי קרני שומרון בחשד לסחיטת דמי חסות וביצוע עבירות כלכליות נלוות כלפי בעלי עסקים באזור.

במהלך החיפושים שנערכו בבתיהם ובמספר יעדים נוספים נתפסו סכומי כסף גדולים, רכבי יוקרה ונכסי קריפטו.

החקירה, שהתנהלה בחודשים האחרונים, בוצעה על ידי תחנת אריאל, יחידת הלחימה בפשיעה (יל"פ) שומרון, מחלק המודיעין של מחוז ש"י ובשיתוף יחידת "יהלום" של רשות המסים. עם המעבר לשלב הגלוי, לאחר גיבוש תשתית ראייתית, פשטו בלשי המשטרה על מספר מוקדים ועצרו את החשודים.

במהלך החיפושים נתפסו כ-128 אלף שקלים במזומן, מאות שיקים, שני כלי רכב - בהם רכב חשמלי יוקרתי בשווי מוערך של כ־400 אלף שקלים ורכב שטח נוסף בשווי מוערך של כ־150 אלף שקלים - וכן ארנקים קרים לנכסי קריפטו, מחשבים, מסמכים וטלפונים ניידים.

החשודים הועברו לחקירה בתחנת אריאל, ובכוונת המשטרה להביאם לדיון בהארכת מעצרם בבית המשפט בהתאם לצורכי החקירה.

במשטרה מדגישים כי מדובר במבצע שנועד לפגוע בתשתית הכלכלית של עבריינים הפועלים באזור ולהרתיע גורמים נוספים המעורבים בסחיטת בעלי עסקים.