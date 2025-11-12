כמה פעמים צריך לתפוס נהג עד שיפנים את גבולות החוק? שוטרי התנועה במחוז ירושלים עצרו הבוקר (רביעי) בבית שמש אדם שנמצא בפעם הרביעית נוהג בזמן פסילה וללא רישיון נהיגה תקף.

האירוע התרחש במהלך פעילות שגרתית של שוטרי יחידת התנועה בבית שמש. השוטרים זיהו רכב חשוד ועצרו אותו לבדיקה.

בדיקת פרטי הנהג, תושב האזור, חשפה את התמונה המדאיגה לפיה זו כבר הפעם הרביעית שהוא נתפס נוהג למרות שרישיונו נשלל.

הנהג נעצר בחשד לנהיגה בזמן פסילה והועבר לחקירה ביחידת התנועה של מחוז ירושלים.

רס"מ אלי מטלוב, מפקד יחידת התנועה, לא חסך בביקורת: "מדובר בעבירה חמורה המעידה על זלזול מתמשך בחוק ובחיי אדם. נהיגה בזמן פסילה, בוודאי כאשר מדובר בעבירות חוזרות, מהווה סכנה ממשית לציבור".

מטלוב הבהיר שהמשטרה תמשיך לפעול בנחישות: "שוטרי משטרת ישראל ימשיכו לפעול באפס סובלנות כלפי נהגים פורעי חוק המסכנים את משתמשי הדרך".

במשטרה מדגישים שנהיגה בזמן פסילה אינה עבירת תעבורה רגילה, אלא מעשה המסכן חיים ומעיד על התנהגות פושעת.