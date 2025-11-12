הרב הראשי לישראל לשעבר, הרב דוד לאו, ערך אמש (שלישי) את חופתם של הזמרת נועה קירל ובעלה שוער נבחרת ישראל וקבוצת המבורג דניאל פרץ.

במהלך הטקס המרגש בירך הרב לאו את הזוג והעלה חיוך על פני הקהל, כשהדגיש את הזיקה ההיסטורית בין מקצועות בני הזוג.

"נועה היא בת למשפחת לוויים", אמר הרב לאו. "בבית המקדש ללוויים היו שני תפקידים - בתפקיד אחד שומרים על השער, ובתפקיד השני אחראים על השירה. אז הנה השידוך שלנו: שוערים ושרים, לאורך ימים ובבריאות".

תחילה, הרב ישראל מאיר לאו, אביו של הרב דוד, אמור היה לסדר חופה וקידושין, אך בעקבות חולשה שחווה נבצר ממנו להשתתף בטקס, ובנו מילא את מקומו.