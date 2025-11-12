בית מנהיג הציבור הליטאי הרב דב לנדו פרסם הבהרה נוקבת בנושא חוק הגיוס תוך שהוא מכחיש בתוקף פרסומים על חילוקי דעות לכאורה בין הרבנים ומזהיר מפני "גורמים מגמתיים ואינטרסנטיים שניסו ליצור מצג כוזב", כלשונו.

בהודעה נכתב כי "בעקבות שלל פרסומים מגמתיים ואינטרסנטיים, של גורמים הטוענים לקרבתם לגדולי ישראל, וברוב חוצפתם אף התיימרו לדבר בשמם בנושא פרטי חוק הגיוס", הוחלט לחדד שהדיונים עדיין מתנהלים.

לפי ההודעה, גורמים אלו "הגדילו לעשות וניסו להמציא ולייצר מצג שווא של פילוג בין בתיהם של גדולי ישראל", ובבית הרב לנדו מבהירים כי "אלו יורחקו בקרוב ממעורבות ציבורית".

לדברי בית הרב, עוד במהלך מסעו של הרב לנדו לשווייץ בשבוע שעבר, הוא הנחה את חברי הכנסת של דגל התורה להתנהל בדיסקרטיות מוחלטת.

לאור רגישות הנושא ומורכבותו, הם נדרשו לעלות למעונו של הרב משה הלל הירש, לדון איתו בפרטי החוק ולשמוע את דעתו והערותיו.

על פי ההודעה, הרב לנדו יקבל את ההחלטה "רק לאחר שילובנו הדברים בין גדולי ישראל, כפי שאכן נעשה בימים אלו, בשיקול דעת ובמחשבה מרובה".

בבית הרב לנדו מדגישים כי בהתאם להוראת הרב וכחלק ממנה, הנושא מתנהל בדיסקרטיות מקסימלית וללא פרסומים מיותרים ומשום כך נמנעו עד כה מלהגיב לפרסומים השונים.

"רק בלית ברירה ועקב חילול השם הוכרחנו להתייחס לזה", נכתב, תוך הדגשה כי "כל פרסום אחר בנושא זה שגוי ומעוות ומזיק לעולם התורה".