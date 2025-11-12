הרמטכ"ל בתרגיל בפיקוד מרכז צילום: דובר צה"ל

הרמטכ"ל, אייל זמיר, ביקר היום (רביעי) בתרגיל דו-אוגדתי רחב היקף של פיקוד המרכז - הראשון מסוגו בצה"ל.

התרגיל, שנערך בהובלת אוגדת יהודה ושומרון ועוצבת "גלעד" (96), כלל גם את בחינת האוגדה המזרחית החדשה, שהוקמה בעקבות לקחי מלחמת "חרבות ברזל".

"זהו תרגיל חסר תקדים - הראשון מסוגו בצה"ל", אמר הרמטכ"ל. "במסגרתו נבחנת גם האוגדה המזרחית החדשה, שהוקמה כחלק מלקחי המלחמה, במתכונת אוגדתית מלאה. אחד הלקחים המרכזיים שלנו מהשבעה באוקטובר הוא האחריות להגנה במרחב ושינוי תפיסת הביטחון שלנו - אנחנו פועלים לסכל את האיומים עוד בהתהוותם, ואנחנו עושים זאת גם כאן".

תרגיל "שאגת הארי" בפיקוד המרכז דובר צה"ל

הרמטכ"ל הוסיף כי "התרחישים שתרגלנו בימים האחרונים הם כאלה שאסור לנו להגיע אליהם. אנחנו צריכים לפעול ולסכל את האיום לפני שהוא מגיע לפתחנו. זוהי חובתנו. נתגבר כוחות היכן שנדרש כדי להמשיך ולסכל את הטרור ולמנוע מהאיום הבא להגיע".

בהתייחסו לאירועי האלימות האחרונים ביהודה ושומרון, אמר זמיר: "אנחנו ערים לתקריות האלימות מהימים האחרונים, בהן אזרחים ישראלים תקפו פלסטינים וישראלים. אני מגנה זאת בתוקף. צה"ל לא יסבול תופעות של מיעוט עברייני שמכתים ציבור שומר חוק. אלה מעשים הסותרים את ערכינו, חוצים קו אדום ומסיטים את תשומת לב הכוחות ממילוי משימתם - ההגנה על היישובים והפעילות המבצעית. נפעל בחומרה נגד התופעה הזו עד למיצוי הדין".

הוא הדגיש כי חיזוק ההתיישבות הוא מרכיב מרכזי בביטחון הלאומי: "כוחותינו פועלים בשטח למניעת איומים ולהגנה על תושבי הגזרה. ההתיישבות חשובה לנו ואנו מוקירים אותה. חיזוקה הוא חלק בלתי נפרד ממערך ההגנה הלאומי. אנחנו פועלים על פי עיקרון ברור - טרור פוגש צבא, אזרח חי בשגרה. צה"ל הוא קו ההגנה שבין הטרור לבין אזרחי ישראל".

"שאגת הארי" בפיקוד המרכז דובר צה"ל

אל הרמטכ"ל התלוו מפקד פיקוד המרכז אלוף אבי בלוט, מפקד אוגדת יהודה ושומרון תת־אלוף קובי הלר, מפקד עוצבת "גלעד" תת־אלוף אורן שמחה ומפקד המרכז לאימוני יבשה תת־אלוף אליעד מואטי.